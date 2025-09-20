Ravezzani predica calma sul portiere della Juve | Ci andrei piano a dire che Di Gregorio è un fallimento ecco quando si scoprirà il suo vero valore

Ravezzani predica calma sul portiere della Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista su Di Gregorio. Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, interviene con un tweet sul suo profilo X per commentare due temi caldi del nostro campionato: il talento di Pio Esposito e, soprattutto, il momento delicato del portiere della Juventus, Michele Di Gregorio. Il suo commento va in controtendenza rispetto alle critiche piovute sull’estremo difensore bianconero, invitando alla calma e alla prudenza. PAROLE – «Due cose: a me Pio Esposito pare davvero fortissimo e ci andrei piano a dire che Di Gregorio è un fallimento, anche se nelle 2 ultime partite ha avuto incertezze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

