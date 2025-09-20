Ravenna l’impresa dopo la partenza choc Spini Donati e Tenkorang ribaltano il Perugia

Ravenna 3 Perugia 2 RAVENNA (5-3-2): Anacoura; Da Pozzo, Donati, Esposito (35’ st Bianconi), Solini, Rrapaj (35’ st Rossetti); Tenkorang, Lonardi, Di Marco (30’ pt Zagre); Motti (35’ st Scaringi), Spini (45’ ST Okaka). A disp.: Stagni, Borra, Falbo, Mandorlini, Luciani, Calandrini, Ilari, Sermenghi, Karim, Menegazzo. All. Marchionni. PERUGIA (4-3-3): Gemello; Calapai, Megalaitis, Dell’Orco, Giraudo; Tumbarello, Joselito (29’ st Broh), Giunti; Matos Santos, Ogunseye (9’ st Montevago), Kanoute (9’ st Bacchin). A disp.: Moro, Yabre, Angella, Terrnava, Torrasi, Nwanege. All. Cangelosi. Arbitro: Angelillo di Nola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

