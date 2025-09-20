Rave party con 150 persone in spiaggia nell' Agrigentino arrivate le forze dell' ordine
Almeno 150 persone stanno partecipando a un rave party in corso dalla scorsa notte a Piana Grande, località balneare del comune di Ribera (Agrigento). Alla mega festa, caratterizzata dalla diffusione ad alto volume di musica elettronica, sono giunti anche stranieri, alcuni provenienti da Francia, Austria e Germania. Il luogo del raduno è stato raggiunto da un centinaio tra camper e fuoristrada. La. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: rave - party
San Benedetto, due ragazze denunciano: «Violentate». Il party al porto è stato un vero rave
Milano, no a concerti abusivi e rave party: aumentano i controlli in città
Rave party nei magredi, identificati oltre 200 giovani
Chiarimenti sull’evento di Torre San Giovanni: niente rave party, ma un raduno musicale e sportivo non autorizzato, senza droga né disordini. Tutti i dettagli sulla revoca dell’autorizzazione e l’intervento delle forze dell’ordine. Leggi l’approfondimento complet Vai su Facebook
Rave party nell'Agrigentino, arrivate le forze dell'ordine; Rave sull’isola in mezzo al Ticino. Trentasei persone denunciate; Francia, 12 arresti dopo decine di aggressioni con siringhe al festival Fête de la Musique.
Rave party con 150 persone in spiaggia nell'Agrigentino, arrivate le forze dell'ordine - Almeno 150 persone stanno partecipando a un rave party in corso dalla scorsa notte a Piana Grande, località balneare del comune di Ribera (Agrigento). Segnala gazzettadelsud.it
Rave party lungo il fiume: 26 fogli di via - Emessi dal Questore di Varese 26 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel territorio di Vizzola Ticino ... Si legge su msn.com