Rave party con 150 persone in spiaggia nell' Agrigentino arrivate le forze dell' ordine

Almeno 150 persone stanno partecipando a un rave party in corso dalla scorsa notte a Piana Grande, località balneare del comune di Ribera (Agrigento). Alla mega festa, caratterizzata dalla diffusione ad alto volume di musica elettronica, sono giunti anche stranieri, alcuni provenienti da Francia, Austria e Germania. Il luogo del raduno è stato raggiunto da un centinaio tra camper e fuoristrada. La. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Almeno 150 persone stanno partecipando a un rave party in corso dalla scorsa notte a Piana Grande, località balneare del comune di Ribera (Agrigento).

