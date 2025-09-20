Rave party abusivo a Ribera polizia e carabinieri cercano di sgomberare l' area
Sono almeno 150 le persone - ci sono molti stranieri provenienti da Francia, Austria e Germania - che si sono radunate, a partire dalla scorsa notte, tra le contrade Pianagrande e Verdura a Ribera per dare corso a un rave party. Una centinaio i mezzi, fra cui camper e fuoristrada, contati dalle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: rave - party
