Rave party abusivo a Ribera polizia e carabinieri cercano di sgomberare l' area

Agrigentonotizie.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono almeno 150 le persone - ci sono molti stranieri provenienti da Francia, Austria e Germania - che si sono radunate, a partire dalla scorsa notte, tra le contrade Pianagrande e Verdura a Ribera per dare corso a un rave party. Una centinaio i mezzi, fra cui camper e fuoristrada, contati dalle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rave - party

San Benedetto, due ragazze denunciano: «Violentate». Il party al porto è stato un vero rave

Milano, no a concerti abusivi e rave party: aumentano i controlli in città

Rave party nei magredi, identificati oltre 200 giovani

Rave party abusivo a Ribera, polizia e carabinieri cercano di sgomberare l'area.

rave party abusivo riberaRave party nell’Agrigentino: arrivano carabinieri e polizia - RIBERA – Almeno 150 persone stanno partecipando a un rave party in corso dalla scorsa notte a Piana Grande, località balneare del comune di Ribera (Agrigento). Si legge su msn.com

Rave party in Sicilia, sul posto le forze dell’ordine - 150 persone stanno partecipando a un rave party in corso dalla scorsa notte a Piana Grande, località balneare del comune di Ribera in provincia di Agrigento. strettoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Rave Party Abusivo Ribera