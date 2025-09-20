Rave party a Ribera | intervento delle forze dell’ordine sulla spiaggia
Oltre 150 persone si sono radunate dalla scorsa notte (20 settembre) a Piana Grande, località balneare del comune di Ribera (Agrigento), per partecipare a un rave party non autorizzato. L'evento, animato da musica elettronica ad alto volume, ha attirato non solo giovani italiani ma anche diversi stranieri provenienti da Francia, Austria e Germania. Camper e fuoristrada in spiaggia. Sul luogo del raduno sono arrivati circa 100 mezzi tra camper e fuoristrada, trasformando l'area costiera in un vero e proprio villaggio temporaneo.
