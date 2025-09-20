Rapiscono un disabile e lo torturano per ore l’orrore a Pompei per divertimento | il gioco crudele in piscina di due 20enni

Hanno rapito per strada un disabile e lo hanno torturato per almeno due ore un disabile «per divertimento» due 20enni arrestate dalla polizia di Pompei. I fatti risalgono all’agosto 2024 e si sarebbero svolti in una casa a Torre Annunzia, nel Napoletano. I due avrebbero costretto la vittima con la forza a salire sulla loro auto in pieno giorno. L’uomo è stato portato nell’abitazione di uno degli aggressori, dove ha subito violenze per ore. Il sequestro per strada e il gioco crudele in piscina. Come emerge dall’ordinanza del gip del tribunale di Torre Annunziata, i due avrebbero coperto la bocca della vittima per impedirle di chiedere aiuto, arrivando persino a metterle un braccio intorno al collo. 🔗 Leggi su Open.online