Rockstar Games, con i suoi numerosi studi e migliaia di dipendenti, ha dimostrato con Red Dead Redemption 2 di poter creare mondi di gioco incredibilmente dettagliati e immersivi. Dopo il successo di GTA 5, la strategia di concentrare tutte le forze su un singolo progetto ha portato a risultati qualitativi eccezionali. Red Dead 2 non è solo una storia avvincente in un open world mozzafiato, ma un'esperienza di gioco che permette un livello di controllo e di roleplaying senza precedenti, facendoti sentire davvero nei panni di un cowboy. E se questo approccio venisse applicato a GTA 6, permettendoci di vivere appieno la vita di un criminale moderno? Interagire con ogni NPC in Red Dead apre un mondo di possibilità.

© Screenworld.it - Rapine, ostaggi e social media: GTA 6 userà queste idee geniali di Red Dead Redemption 2?