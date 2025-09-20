Ranucci e l' infinito lamento contro chi lo sculaccia per finta
Rivedi Sigfrido Ranucci, la sua indubbia vitalità, perfino la vertigine rotatoria delle sue sinapsi, ne apprezzi l’aggressività costantemente a braccetto con un’umanissima insicurezza; ne invidii la capacità di lavoro, essa sì, all’apparenza formidabile, o l’immedesimarsi con l’informazione nata “contro” poi, qui ti sbaglierai, essendo Sigfrido già contro perfino i più scancasciati della sinistra con con cui non fa mai tutt’uno. Bon. Ascolti il suo lamento senza sosta, dove un tipo così non fa che sentirsi torturato dal potere, figurarsi, della Rai, dopo due urletti e due finte in ginocchio davanti a un governo che, per sempre per finta, lo sculaccia senza negargli mai niente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: ranucci - infinito
La politica e la Rai contro il giornalismo d'inchiesta? Cosa ne pensa Sigfrido Ranucci, da anni al timone di Report. #tv #giornalismo #SigfridoRanucci #report #Politica Vai su Facebook
Ranucci e l'infinito lamento contro chi lo sculaccia per finta - Rivedi Sigfrido Ranucci, la sua indubbia vitalità, perfino la vertigine rotatoria delle sue sinapsi, ne apprezzi l’aggressività costantement ... ilfoglio.it scrive
Ranucci punta ancora il dito contro il governo: "Report denunciato dal capo di Gabinetto di Meloni" - Sigfrido Ranucci è tornato sui social, dopo essersi lamentato della decisione della Rai di imporre la cessione di responsabilità della firma su documenti di natura amministrativa del vicedirettorem in ... Si legge su ilgiornale.it