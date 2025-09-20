Ranger’s House l’incredibile storia della casa di Bridgerton
Ranger’s House è una dimora elegante nel cuore di Greenwich, un frammento di storia che oggi vive una nuova stagione di splendore grazie al successo della serie televisiva targata Netflix Bridgerton. Chi la segue riconosce subito la sua facciata in mattoni rossi, severa e raffinata allo stesso tempo, che nel racconto televisivo diventa la residenza della famiglia Bridgerton. Ma prima ancora di essere trasformata in set, questa villa georgiana aveva già attraversato secoli di vicende affascinanti. Edificata nel XVIII secolo, fu rifugio di nobili, di mercanti e persino custode di una straordinaria collezione d’arte. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: ranger - house
' tribute - live NOOA'- TAP HOUSE SIGONELLA Vai su Facebook
HOUSE OF THE DRAGON/ La storia di casa Targaryen ammalia e sorprende - Home Entertainment La serie più attesa della passata stagione, un successo su tutta la linea. Riporta ilsussidiario.net
«House of the Dragon», una storia di potere, sul potere - Martin, House of the Dragon è ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella celebre serie Game of Thrones e racconta la storia della leggendaria ... Lo riporta corriere.it