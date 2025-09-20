Ranger’s House l’incredibile storia della casa di Bridgerton

Ranger’s House è una dimora elegante nel cuore di Greenwich, un frammento di storia che oggi vive una nuova stagione di splendore grazie al successo della serie televisiva targata Netflix Bridgerton. Chi la segue riconosce subito la sua facciata in mattoni rossi, severa e raffinata allo stesso tempo, che nel racconto televisivo diventa la residenza della famiglia Bridgerton. Ma prima ancora di essere trasformata in set, questa villa georgiana aveva già attraversato secoli di vicende affascinanti. Edificata nel XVIII secolo, fu rifugio di nobili, di mercanti e persino custode di una straordinaria collezione d’arte. 🔗 Leggi su Dilei.it

