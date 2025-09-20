«Intanto vi dico subito che quando ho avuto responsabilità nel Fronte della Gioventù ero molto più propenso verso la causa palestinese. Perché alla fine la causa palestinese ci ricordava la nostra storia. Però quando c’era questa propensione non c’è mai stata intelligenza con il terrorismo. Quindi la lotta del popolo palestinese oggi la stiamo configurando come una lotta che si comprime in un’associazione terroristica, Hamas, che è diversa dall’Autorità nazionale palestinese e diversa dalla lotta che il popolo palestinese ha fatto per il riconoscimento dello Stato di Palestina. E noi abbiamo sempre votato a favore dello Stato della Palestina». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Rampelli, altro che propaganda e lotta dura: «A sinistra alcuni Pro-Pal non sanno neppure dov'è Gaza…»