Ramacca scoperta piantagione di canapa nascosta in un agrumeto | arrestato 33enne
Operazione dei Carabinieri contro il traffico di droga. Nell'ambito delle attività di contrasto alla produzione e diffusione di sostanze stupefacenti, i Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di "Sicilia", insieme ai colleghi della Stazione di Ramacca, hanno arrestato in flagranza un uomo di 33 anni del posto. L'indagato è ritenuto responsabile della coltivazione illegale di canapa indiana, accusa che sarà valutata in sede giudiziaria. Le indagini e la scoperta della coltivazione. Grazie a una costante attività di monitoraggio delle campagne ramacchesi, i militari avevano raccolto informazioni su una possibile piantagione di cannabis nella contrada Giglio e Buonconsiglio.
In questa notizia si parla di: ramacca - scoperta
