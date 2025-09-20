Rajwa di Giordania e Sophie di Edimburgo gli abiti romantici sono dei fiori di pesco

Gli esponenti delle case reali europee spesso sono chiamati a rappresentare il loro paese in viaggi ufficiali all’estero, in cui stringono rapporti e fortificano alleanze tra paesi. Proprio per queste ragioni, Letizia di Spagna e il marito Felipe si trovano negli ultimi giorni in Egitto e la Regina non ha perso occasione per sfoggiare dei look sorprendenti. Allo stesso modo, anche il Principe ereditario hashemita e la moglie, la Principessa Rajwa di Giordania, sono stati ospiti di un banchetto di stato a Washington, organizzato in loro onore dal vice presidente americano JD Vance giovedì 18 settembre 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rajwa di Giordania e Sophie di Edimburgo, gli abiti romantici sono dei fiori di pesco

In questa notizia si parla di: rajwa - giordania

Rajwa di Giordania, prove da Regina con il meraviglioso completo bianco, il dettaglio originale

Rajwa di Giordania e Sophie di Edimburgo, gli abiti romantici sono dei fiori di pesco; Il power suit di Kate Middleton in Giordania anticipa il royal wedding; Non ci siamo dimenticate del bold look di Salma di Giordania al matrimonio di Iman.

Rajwa di Giordania e Sophie di Edimburgo, gli abiti romantici sono dei fiori di pesco - Rajwa di Giordania e Sophie di Edimburgo hanno partecipato a degli eventi ufficiali negli ultimi giorni e hanno sfoggiato dei look sorprendenti ... Secondo dilei.it

Sophie di Edimburgo, chic anche in autunno con stivaloni e gonna lunga - Dopo le due brutte notizie ricevute a inizio anno sia da Re Carlo III, che dalla Principessa del Galles, Kate Middleton, ... Da dilei.it