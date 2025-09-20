Raid russi sull' Ucraina la Polonia fa decollare i jet
Notte di attacchi al confine Est. La Polonia fa decollare i suoi jet garantire la "massima prontezza" e sicurezza nelle aree confinanti. Zelensky: "Contro di noi 40 missili e 580 droni". Il presidente ucraino ha detto che inconterà Trump a margine dell'Assemblea generale all'Onu prevista per la prossima settimana.
Kiev:raid russi con 537 missili e droni
Ucraina, raid russi nella notte. Zelensky: “Non si fermeranno finché non sferreranno attacchi massicci”
Guerra Ucraina-Russia, "raid russi" su Leopoli e Zaporizhzia con 477 droni Shahed e 60 missili da crociera, Lavrov: "Occidente usa Kiev per colpirci" - VIDEO
Lo spazio aereo dell'Unione Europea viene di nuovo violato dai russi. È il terzo episodio di incursioni russe in pochi giorni, dopo il raid dei droni in Polonia e sconfinamenti di droni in Romania. L'analisi di Anna Zafesova su La Stampa
Raid russi sull'Ucraina, notte di allerta in tutte le regioni
Zelensky incontrerà Trump all'Onu. Ieri caccia russi sull'Estonia respinti da F35 italiani - Mosca, 4 morti in attacco con droni in regione Samara; Ucraina, Zelensky: incontrerò Trump a Onu la prossima settimana. LIVE; Guerra Ucraina - Russia, le news del 19 settembre. F35 italiani respingono jet russi nello spazio aereo estone.
Raid russi sull'Ucraina, la Polonia fa decollare i jet. La diretta - L'incursione dei droni russi nello spazio aereo polacco del 10 settembre è stata un test della risposta della Nato a un'aggressione, secondo l'inviato speciale americano Keith Kellogg.
Guerra Ucraina, jet russi nei cieli estoni. Zelensky: "Incontrerò Trump all'Onu". LIVE