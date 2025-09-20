Raid russi sull' Ucraina la Polonia fa decollare i jet Per Putin l' escalation è la strada migliore

Notte di attacchi al confine Est. La Polonia fa decollare i suoi jet garantire la "massima prontezza" e sicurezza nelle aree confinanti. Zelensky: "Contro di noi 40 missili e 580 droni". Il presidente ucraino ha detto che inconterà Trump a margine dell'Assemblea generale all'Onu prevista per la prossima settimana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Raid russi sull'Ucraina, la Polonia fa decollare i jet. "Per Putin l'escalation è la strada migliore"

