Raid israeliano in Yemen ha ucciso 31 giornalisti | è il secondo attacco più mortale mai registrato contro la stampa

Non solo i 247 giornalisti uccisi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre del 2023, 31 tra reporter e operatori sono stati uccisi in un raid israeliano condotto la scorsa settimana su Sana’a, la capitale dello Yemen controllata dagli Houthi. Lo ha denunciato il Committee to Protect Journalists (Cpj), organizzazione no-profit americana con sede a New York, che parla del più grave attacco contro la stampa degli ultimi 16 anni dopo la strage di Maguindanao, nelle Filippine, nel 2009. Lo scorso 10 settembre l’esercito di Tel Aviv ha bombardato un complesso che ospitava testate affiliate al gruppo filo-iraniano, tra cui gli uffici del quotidiano 26 September e il giornale Yemen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Raid israeliano in Yemen ha ucciso 31 giornalisti: è il secondo attacco più mortale mai registrato contro la stampa

In questa notizia si parla di: raid - israeliano

