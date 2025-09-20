Rai nuova stagione TGR | più grafica più interazione E arriva Alta Quota

Ilgiornaleditalia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’inizio della nuova stagione televisiva, la Testata Giornalistica Regionale della Rai (TGR) rinnova il proprio palinsesto mattutino e le principali edizioni del giorno. Oltre al restyling di sigle e una grafica in aggiornamento, da ottobre debutta su Rai 3 la nuova rubrica settimanale “Alta Quo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

rai nuova stagione tgr pi249 grafica pi249 interazione e arriva alta quota

© Ilgiornaleditalia.it - Rai, nuova stagione TGR: più grafica, più interazione. E arriva “Alta Quota”

In questa notizia si parla di: nuova - stagione

Inter, via alla nuova stagione: già disponibili online i biglietti delle amichevoli estive

Uscita di mercoledì 2 su netflix: data della nuova stagione

Bacelor in paradise: il segreto del successo della nuova stagione

RAI TGR: al via la nuova stagione di “Buongiorno Italia” e “Buongiorno Regione”; Tgr Rai, tornano Buongiorno Italia e Buongiorno Regione: al via la nuova stagione delle rubriche mattutine; Rai: Tgr, al via la nuova stagione delle rubriche mattutine.

rai nuova stagione tgrVeneto, torna l'appuntamento del mattino Rai con Buongiorno Regione e Buongiorno Italia - Nuova stagione al via da lunedì 22 settembre, con una presentazione delle notizie più dinamica e un racconto visivo potenziato ... Scrive rainews.it

Contenuti rinnovati per Buongiorno Italia e Buongiorno Regione - Dal 22 settembre, la Tgr Rai inaugura la nuova stagione dell'informazione mattutina con ancora più attenzione al territorio e alla cittadinanza ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Rai Nuova Stagione Tgr