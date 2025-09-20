Ragazzo di 16 anni si schianta in moto vicino al comune di Artogne | è morto sul posto

Brescia – Un ragazzo di 16 anni è morto dopo esserci schiantato in moto contro un’automobile ad Artogne, in provincia di Brescia. L’incidente stradale è avvenuto sabato pomeriggio intorno alle 14.30 in piazza Lorenzetti, in pieno centro, a pochi passi dal municipio. Non sono note le generalità della vittima, si sa soltanto che era residente a Pian Camuno, un comune poco distante da Artogne. Al momento, la dinamica dello scontro non è stata ancora ricostruita, ma l’allarme all’ Agenzia regionale di emergenza urgenza è arrivato immediatamente: sul posto sono state inviate un’automedica, un’ambulanza ed è stato allertato l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ragazzo di 16 anni si schianta in moto vicino al comune di Artogne: è morto sul posto

