Ragazzina di 14 anni salva la madre dal vicino di casa che tentava di strangolarla | l’ha colpito con una bottiglia in testa

Ha salvato la madre dal vicino di casa che cercava di strozzarla. È successo nella serata del 19 settembre a Lainate, in provincia di Milano, dove un 48enne ha fatto irruzione in casa di una donna di 44 anni, originaria della Repubblica Dominicana: dopo aver staccato la luce dell’appartamento, ha tentato di strangolarla. La figlia della donna, 14 anni, è riuscita a fermare l’aggressore, rompendogli una bottiglia in testa. I carabinieri di Rho hanno arrestato il 48enne italiano con l’accusa di tentato omicidio e violazione di domicilio. Secondo le testimonianze, l’uomo si è presentato davanti all’abitazione della vicina in forte stato di agitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

