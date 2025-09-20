Rafforzati controlli dei Carabinieri a Cavezzo | 56 persone identificate durante il servizio serale

Modenatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono senza sosta le attività di prevenzione e controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.Nella serata di ieri, è stato effettuato un nuovo servizio coordinato nel. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rafforzati - controlli

Movida e turismo, rafforzati i controlli tra Acireale e Aci Trezza: sequestri e sanzioni

Parcheggiatori abusivi e spaccio, controlli rafforzati a Bari: un arresto e due denunce

Il sindaco di Chieti: "Rispetto delle regole per bici e monopattini, rafforzati i controlli"

Rafforzati controlli dei Carabinieri a Cavezzo: 56 persone identificate durante il servizio serale.

Controlli rafforzati. Gazzelle in giro fino a tarda notte - Ed è quello che la gente si aspettava dopo le numerose segnalazioni e denunce di questi giorni delle gesta di qualche ... lanazione.it scrive

Incendi, controlli rafforzati nel Parco dei Castelli romani - Le alte temperature e la vicinanza del bosco, una situazione a rischio. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Rafforzati Controlli Carabinieri Cavezzo