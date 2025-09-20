Raffineria Api venduta alla Socar per Andrea Nobili Avs vi sono ancora troppi punti oscuri Servono risposte
FALCONARA MARITTIMA – La vendita della raffineria Api alla compagnia petrolifera di stato azera Socar, con tutte le relative ripercussioni economiche, sociali e di sicurezza che ne potrebbero derivare, sono stati i temi portanti della conferenza organizzata ieri, venerdì 19 settembre, dal. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Raffineria Api venduta alla Socar, per Andrea Nobili (Avs) «vi sono ancora troppi punti oscuri. Servono risposte»
Raffineria Api venduta al gruppo azero: città sotto choc e Sindaca chiede chiarimenti - di Gianluca Fenucci E’ sotto choc anche l’amministrazione comunale di Falconara dopo la notizia della cessione della raffineria Api al gruppo azero Socar. Segnala youtvrs.it
Il gruppo Api-Ip ceduto agli azeri di Socar. Brachetti ai dipendenti: "E' un'opportunità" - Il presidente del gruppo annuncia in una lettera ai dipendenti l'accordo preliminare per la cessione del gruppo che ha sede a Falconara Marittima. Si legge su rainews.it