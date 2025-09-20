Raffica di furti a commercianti dell’Isontino | un arresto e una denuncia

Dopo una raffica di furti a Grado, Ronchi e Sagrado, due cittadini stranieri vengono fermati dai carabinieri e uno di loro viene arrestato, mentre l’altro viene denunciato a piede libero. Si tratta di due interventi da parte dei militari della compagnia di Gradisca d’Isonzo, avvenuti lo scorso 21. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

