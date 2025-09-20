Radioterapia Moschini alla direzione | Pet-Ct fissa permetterà definizione ancora più accurata

Ilpiacenza.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La Radioterapia oncologica rappresenta un riferimento fondamentale nel percorso di cura del paziente affetto da patologia oncologica. Portare avanti il lavoro della dottoressa Daniela Piva e migliorare ulteriormente le nostre performance sono due degli obiettivi che mi sono posta come. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: radioterapia - moschini

Radioterapia, Moschini alla direzione: «Pet-Ct fissa permetterà definizione ancora più accurata».

Moschini nuova direttrice di Radioterapia “Cure più efficaci grazia all’intelligenza artificiale” - “La Radioterapia oncologica rappresenta un riferimento fondamentale nel percorso di cura del paziente affetto da patologia oncologica. Si legge su piacenzasera.it

"Un sorriso a quattro zampe": pet therapy per i pazienti di radioterapia - È questo il titolo di un’iniziativa di pet therapy in programma lunedì 7 luglio, alle 9,30, nel reparto di radioterapia dell'ospedale "San Giovanni ... Scrive agrigentonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Radioterapia Moschini Direzione Pet