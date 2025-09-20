Dopo sette lunghi anni di silenzio, i Radiohead hanno finalmente annunciato il loro ritorno sui palchi europei con un tour che rappresenta molto più di una semplice serie di concerti: è il risveglio di una delle band più influenti degli ultimi trent’anni. Dal 4 novembre al 12 dicembre 2025, il quintetto di Oxford attraverserà cinque città europee con venti date che promettono di essere l’evento musicale dell’anno. La notizia del tour ha scatenato una vera e propria febbre da biglietto in tutto il continente, tanto che la band ha dovuto implementare un sistema di vendita rivoluzionario per garantire equità ai fan. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Radiohead Tour 2025: il grande ritorno dei maestri del rock sperimentale in Europa