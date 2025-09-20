Raddoppio della tensione a Favaro Carpenedo e Bissuola est
Prosegue a Mestre il programma di interventi di E-Distribuzione finanziato dal Pnrr che punta a realizzare una rete elettrica più efficiente e digitale, in un percorso generale di trasformazione dell’infrastruttura elettrica.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayLunedì 22. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: raddoppio - tensione
Parte la seconda fase del raddoppio della tensione a Mestre
Raddoppio della tensione elettrica, tocca a Tronchetto e Marittima
Live Manchester City-Napoli 2-0: raddoppio di Doku al 66esimo Vai su Facebook
Raddoppio della tensione a Favaro, Carpenedo e Bissuola est.