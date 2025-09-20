Quindicenne picchiato in classe da due ex compagni Filmata l' aggressione
Sono entrati in classe e hanno aggredito uno studente di 15 anni. Con le violenze che sono state anche filmate. Il raid è avvenuto nella mattinata di venerdì 19 settembre a Genzano di Roma. Protagonisti un 15enne e un 14enne che hanno agito al liceo scientifico Giovanni Vailati.Alunno aggredito. 🔗 Leggi su Romatoday.it
