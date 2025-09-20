Qui Jesi E’ arrivata l’ora del salto di qualità

Daniele Ciaccafava, quarto anno da main sponsor sulle maglie dell’ Academy Jesi col Marchio General Contractor, il suo personale bilancio dell’ultimo triennio. "Positivo e soddisfacente – così l’ingegnere di Montemarciano che i parquet del basket li ha calpestati prima da giocatore poi da arbitro – per me personalmente una scuola importante anche per il futuro. Ho conosciuto persone che mi hanno migliorato, riportato un po’ di entusiasmo a Jesi, la consapevolezza di aver valorizzato alcuni ragazzi del posto, Valentini il primo che mi viene in mente, e la soddisfazione di vedere alcuni prodotti del settore giovanile che si stanno facendo onore in giro per l’Italia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"E' arrivata l'ora del salto di qualità»