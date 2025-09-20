Per la Janus Ristopro Fabriano, la nuova stagione non è soltanto una sfida sportiva, ma un passaggio cruciale nel percorso di crescita e consolidamento del club. A fare il punto è il General Manager Gianluca Merloni, che con chiarezza racconta visione, scelte e obiettivi di una realtà sempre più proiettata verso il futuro. "La Janus è una società che negli anni si sta strutturando per durare e per affrontare sfide sempre più complesse, sia a livello organizzativo che economico. L’obiettivo è quello di essere preparati non solo per il presente, ma anche per traguardi di lungo periodo". Un ostacolo importante alla crescita, finora, è stato l’impianto sportivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Qui Fabriano. "La sfida è anche per il futuro del club»