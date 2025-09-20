Per l’Ancona si avvicina il primo derby della stagione, quello che si gioca domani pomeriggio a Castel di Lama, che Atletico Ascoli e dorici affronteranno a porte chiuse, dunque senza pubblico da entrambe le parti. Per Gelonese e compagni è una sfida in cui cercare di confermare le buone cose mostrate a Termoli che hanno portato in dote anche la prima vittoria di campionato. Una vittoria che è servita a rafforzare certezze e fiducia all’interno del gruppo e a lavorare ancora meglio in vista di questo appuntamento. E’ la terza giornata, cui seguirà a breve distanza anche la sfida al San Marino in programma mercoledì prossimo in notturna al Del Conero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Ancona. Ancona, primo derby. Obiettivo: non fallire