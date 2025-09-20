Questo autunno è dedicato alla soft girl aesthetic
Make-up quasi invisibile, skincare e unghie naturali: sono solo alcuni degli statement della soft girl aesthetic, la ragazza che si prende cura di se, ma con delicatezza. Vuole celebrare una femminilità luminosa e consapevole, dove la vulnerabilità diventa la nuova forza. Colori pastello, texture impalpabili e rituali di cura minimalisti, racconta un nuovo modo di vivere la selfcare. Ed è perfetta per l’autunno, la stagione per ricominciare. Cos’è la soft girl aesthetic e perché è perfetta per l’autunno. Tutto sta nel fare le cose con dolcezza: niente trattamenti aggressivi come skincare, unghie e anche make-up. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: autunno - dedicato
L'Autunno in Tavola! Da GUSTARE è disponibile il fuori carta dedicato ai funghi porcini: "Profumo di Porcini". Una selezione di piatti che celebra il re del bosco in ogni sfumatura: - Uovo: Uovo di montagna pochè, patata fondente e funghi porcini - Tagliatelle: T Vai su Facebook
La borsa soft (che si porta sotto braccio) è la tendenza comfy dell'autunno inverno 2025 2026 - farà tendenza, e la borsa soft sarà una delle portavoce di questo nuovo stile effortless chic: una parente molto vicina ai modelli slouchy e alle borse ... vogue.it scrive