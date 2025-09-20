Questo autunno è dedicato alla soft girl aesthetic

Make-up quasi invisibile, skincare e unghie naturali: sono solo alcuni degli statement della soft girl aesthetic, la ragazza che si prende cura di se, ma con delicatezza. Vuole celebrare una femminilità luminosa e consapevole, dove la vulnerabilità diventa la nuova forza. Colori pastello, texture impalpabili e rituali di cura minimalisti, racconta un nuovo modo di vivere la selfcare. Ed è perfetta per l’autunno, la stagione per ricominciare. Cos’è la soft girl aesthetic e perché è perfetta per l’autunno. Tutto sta nel fare le cose con dolcezza: niente trattamenti aggressivi come skincare, unghie e anche make-up. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

