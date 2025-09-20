Questione di genere e pizza al femminile | la storia di Francesca da Firenze al successo in Rai

Firenzetoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Calvi, pizzaiola fiorentina, torna sul piccolo schermo per la nuova stagione di "Pizza Girls", il format di RaiPlay ideato e diretto da Carlo Fumo che celebra l'arte della pizza al femminile. Già protagonista nella scorsa edizione, quest'anno Francesca partecipa in una veste speciale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

