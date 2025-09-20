Quesada, il ct superstar. Ospite d’onore al Montano.

"I Cavalieri sono una squadra di grande tradizione, che negli anni hanno formato diversi giocatori per la Nazionale. Penso poi che il nostro sport abbia bisogno di impianti sportivi all’altezza, innanzitutto. Come questo campo sportivo sul quale i ragazzi si stanno allenando". Parola del commissario tecnico dell’Italrugby, Gonzalo Quesada, ospite ieri dei Cavalieri Union per l’inaugurazione del campo sportivo "Carlo Montano". Il tecnico argentino è arrivato insieme allo stato maggiore della Fir, poco prima delle 20. Ha incontrato il diesse dei Cavalieri Francesco Fusi, il vicepresidente Simone Marioni, il direttore tecnico Alberto Chiesa ed i giocatori di prima squadra e giovanili, oltre ai giovanissimi del Gispi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

