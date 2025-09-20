Quella povertà educativa che ci costa 48 miliardi | la Romagna tra scuole cantieri e disparità

In Romagna il nuovo anno scolastico si è aperto tra nastri tagliati e nuove sfide. A Rimini, Ravenna e Forlì suonano le prime campanelle, tra edifici appena ristrutturati come l'ex Oliveti di Forlì, l'asilo nido di via Canalazzo a Ravenna e quelli ancora in cantiere come la costruzione del nuovo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Povertà educativa il disastro che ci costa 48 miliardi di Pil Il bagno di realtà al Forum di Cernobbio; La povertà educativa costa | Recuperare i giovani allo studio restituirebbe 48 miliardi al Paese; La povertà educativa costa all’Italia 48 miliardi l’anno e oltre 3 milioni di posti di lavoro.

povert224 educativa costa 48La povertà educativa costa all’Italia 48 miliardi l’anno e oltre 3 milioni di posti di lavoro - Abbandono scolastico, divari digitali e record di Neet frenano crescita e il 2% del Pil. Segnala panorama.it

povert224 educativa costa 48Povertà educativa, il disastro che ci costa 48 miliardi di Pil. Il bagno di realtà al Forum di Cernobbio - Presente alla presentazione della ricerca, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha invece rivendicato i "risultati straordinari" di Agenda Sud e decreto Caivano ... Secondo ilfattoquotidiano.it

