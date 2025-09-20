Tra la fine del Quattrocento e il 1525 c’era uno straordinario momento storico-artistico. La prima sezione della mostra consente proprio di approfondire il fermento artistico dell’epoca. La rassegna si apre con la figura di Donato de’ Bardi, pittore attivo in prevalenza in Liguria, ma che orgogliosamente si firma “Papiens“, evocato in mostra quale precursore dello sviluppo dell’arte rinascimentale e fondamento per tutta la pittura lombarda del Quattrocento. Splendido il coro ligneo intarsiato e dipinto che è stato recuperato dalla chiesa di San Marino a Pavia dove si trovava abbandonato. I nuclei intorno a cui si sviluppa il percorso sono: la Certosa, il Duomo, la città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quel fermento artistico. La rassegna celebra la figura di de’ Bardi