Quei pugni da film che arrivano al cuore
"Adrianaaaaaaa!!!" Il grido di Rocky non ce lo dimenticheremo mai più. Perché non si tratta solamente del grido dell’uomo che è riuscito a rimanere in piedi, fino all’ultimo, di fronte ai pugni di un campione del mondo. È perché è un grido d’amore: per quella donna fragile, minuta, che gli è stata accanto, soffrendo con lui. Tutti vorremmo avere una Adriana, magari neanche bellissima, al nostro fianco. Era il finale del primo "Rocky", Sylvester Stallone aveva la faccia tempestata di pugni, una maschera di lividi. Ma ce l’aveva fatta, aveva dimostrato a se stesso e al mondo intero che riusciva a rimanere in piedi, fino all’ultimo round. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: quei - pugni
Persone lanciate in acqua come fossero zavorra. Colpite a calci e pugni, abbandonate tra onde alte più di un metro e mezzo, senza alcun giubbotto di salvataggio. È stato l’equipaggio della nave “Mediterranea” a strappare quei corpi al mare. Tre di loro erano Vai su Facebook
Qui #eclissi non pervenuta. Poi a dirla tutta mi irritano quei continui pugni di #sinner #sinneralcaraz - X Vai su X
Emma Dante, con «Misericordia» volevo mostrare un’umanità ferita; Pugni e carezze di “Strappare lungo i bordi”: la serie di Zerocalcare su Netflix; Martin Scorsese: pallottole, sangue e pugni nell’età dell’innocenza perduta.
Those movie punches that hit the heart - Immortal scenes from Stallone to Clint Eastwood, from Russell Crowe to Zeffirelli. Si legge su sport.quotidiano.net