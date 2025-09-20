"Adrianaaaaaaa!!!" Il grido di Rocky non ce lo dimenticheremo mai più. Perché non si tratta solamente del grido dell’uomo che è riuscito a rimanere in piedi, fino all’ultimo, di fronte ai pugni di un campione del mondo. È perché è un grido d’amore: per quella donna fragile, minuta, che gli è stata accanto, soffrendo con lui. Tutti vorremmo avere una Adriana, magari neanche bellissima, al nostro fianco. Era il finale del primo "Rocky", Sylvester Stallone aveva la faccia tempestata di pugni, una maschera di lividi. Ma ce l’aveva fatta, aveva dimostrato a se stesso e al mondo intero che riusciva a rimanere in piedi, fino all’ultimo round. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Quei pugni da film che arrivano al cuore