Quattro incidenti in poco tempo sullo stesso tratto | il caso dell’incrocio di via Primaldo
OTRANTO - Diversi incidenti in pochi giorni e una situazione che da qualche tempo sta degenerando sul fronte della sicurezza stradale: è il caso di via Primaldo, a Otranto, e in particolare dell’incrocio che da via Pioppi immette sulla strada che conduce nel centro cittadino.Da tempo i residenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: quattro - incidenti
Quattro incidenti in una notte: giovani finiscono fuori strada con la macchina e si ribaltano
Quattro barche in secca, tre incidenti nautici con un ferito: bilancio della notte del Redentore
Incidenti sul lavoro, 'in nero' due dei tre operai morti ieri a Napoli. Quattro indagati
Quattro incidenti sul lavoro in meno di 24 ore. Un operaio è caduto da un tetto, altri tre sono morti schiacciati da un camion, da un trattore e da un muletto. Governo alla sbarra per incapacità - X Vai su X
ISERNIA. Quattro feriti in due distinti incidenti: coinvolta anche donna incinta Guarda il servizio https://teleregionetv.it/quattro-feriti-in-due-diversi-incidenti-alla-stessa-ora-in-provincia-di-isernia-16-09-2025/ #isernia #incidentestradale Vai su Facebook
Quattro incidenti in poco tempo sullo stesso tratto: il caso dell’incrocio di via Primaldo; Tre incidenti in poche ore tra auto e moto: quattro feriti; Due gravi incidenti nel Comasco: auto contro un albero a Cadorago e scontro frontale ad Arosio.
Oristanese, tre incidenti stradali in poche ore: ci sono quattro feriti - Il caso più grave riguarda un ragazzo di 19 anni, ricoverato in ospedale in serie condizioni dopo lo scontro tra il suo scooter e un'auto ... Si legge su cagliaripad.it
Cagliari, due incidenti in poco tempo sulla 554: traffico paralizzato - Un incidente autonomo e un tamponamento hanno paralizzato il traffico sulla strada statale 554, a Cagliari, all’altezza della Motorizzazione Civile. unionesarda.it scrive