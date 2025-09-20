Quarantasei cuccioli di cane trasportati irregolarmente in un veicolo | la scoperta a Bari
La Polizia stradale ha scoperto, nel corso di alcuni controlli a Bari, 46 cuccioli di cane, di varie taglie, all'interno di un veicolo proveniente da un Paese dell'Est Europa e diretto in Germania. Gli animali erano privi della necessaria documentazione per i viaggi transfrontalieri.Sul posto è. 🔗 Leggi su Baritoday.it
