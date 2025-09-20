Quarant' anni dopo il diploma | i ragazzi della quinta E del Foderà sono più uniti che mai

I ragazzi della quinta "E”, anno 1985, dell'istituto tecnico commerciale Foderà di Agrigento, si sono ritrovati e hanno festeggiato i 40 anni dal diploma. Era luglio del 1985 quando i ragazzi prendevano il famoso titolo di Ragioniere e Perito Commerciale. Titolo ambito a quei tempi che dava. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

