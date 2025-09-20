Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento.

20 Settembre 2025 – Il prezzo del gas naturale all’ingrosso in Italia, misurato sul mercato PSV (Punto di Scambio Virtuale), si attesta oggi a 34,59 euroMWh. Convertendo questo valore secondo il coefficiente standard di conversione (1 MWh? 0,094 Smc, quindi 1 euroMWh? 0,094 euroSmc), il prezzo odierno corrisponde a circa 3,25 euroSmc. Negli ultimi giorni il PSV ha mostrato una leggera tendenza al ribasso rispetto ai picchi di inizio mese, pur mantenendosi su livelli relativamente stabili. Dopo aver toccato valori superiori ai 37 euroMWh nella prima metà di settembre, il prezzo si è progressivamente ridotto, oscillando tra i 33 e i 35 euroMWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

