Quanto si risparmia con il taglio Irpef? Le simulazioni di Unimpresa Impatto minimo per i redditi bassi

Roma, 20 settembre 2025 – Una riduzione dell'aliquota Irpef dal 35% al 33%, insieme con l'estensione dello scaglione intermedio fino a 60.000 euro di reddito, porterebbe, per un reddito lordo annuo di 30.000 euro un risparmio di circa 40 euro, per salire a 240 euro con 40.000 euro di reddito e a 440 euro con 50.000 euro. Il beneficio massimo si registrerebbe a quota 60.000 euro, con un alleggerimento dell'imposta di 1.440 euro, pari a circa 120 euro al mese. Per i redditi superiori, come i 70.000 euro, il vantaggio rimarrebbe fermo a 1.440 euro, poiché lo sconto fiscale si applica solo sulla parte di reddito fino alla nuova soglia dei 60.

