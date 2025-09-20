Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, ovvero quello in cui i fornitori propongono offerte variabili o fisse ai consumatori finali. Al 20 Settembre 2025, il PUN giornaliero si attesta a 0,1065 €kWh (106,55 €MWh), in leggero calo rispetto ai giorni precedenti. Negli ultimi mesi, il prezzo medio del PUN ha oscillato tra 0,08 €kWh e 0,17 €kWh, con picchi nei mesi invernali e una tendenza al ribasso nei mesi estivi, complice una domanda più bassa e una maggiore produzione da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

