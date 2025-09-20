Quando torna Federica Brignone? Ogni giorno penso sempre di più che sia possibile per questo inverno

La FIS ha pubblicato su Instagram un’intervista a Federica Brignone, che mostra anche delle immagini dell’azzurra durante gli allenamenti al J-Medical, nel corso della quale la sciatrice italiana descrive il percorso di recupero ed afferma di essere convinta di poter rientrare già nel corso di quest’inverno. L’ ottimismo dell’azzurra traspare sin dalle prime parole, ma non sono mancati anche i momenti più complicati. Brignone spiega lo stato attuale dei progressi fatti: “ Mi sento sempre meglio ogni giorno che passa, sto lavorando molto duro per tornare, ed è già molto positivo avere ora una vita normale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando torna Federica Brignone? “Ogni giorno penso sempre di più che sia possibile per questo inverno”

In questa notizia si parla di: torna - federica

Federica Pellegrini torna in TV in una versione inedita, l’indiscrezione

Federica Pellegrini torna a Ballando con le Stelle dopo il rifiuto

Federica Sciarelli torna con "Chi l'ha visto?": dall'amicizia con Ilary Blasi al flirt (smentito) con Francesco Cossiga. «Mi infuriai, volevo mollare tutto»

Torna CHIVASSO IN MUSICA Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Chivasso Sabato 20.9 ore 21 Ilaria Zuccaro - soprano @sweetyilly Federica Leombruni - mezzosoprano @federica.leombruni Giulia Gillio Gianetta - viola da gamba Lisa Soar Vai su Facebook

Federica #Masolin torna dopo la nascita della figlia: ecco quando rienterà a Sky per la Champions - X Vai su X

Brignone: Olimpiade 2026 Milano-Cortina? Non rischierò la mia salute; Brignone: Olimpiadi? La mia salute vale molto di più di un evento sportivo; Federica Brignone ritorna in Italia con la Coppa del Mondo di Sci Alpino e punta a Milano Cortina 2026.

Quando torna Federica Brignone? “Ogni giorno penso sempre di più che sia possibile per questo inverno” - La FIS ha pubblicato su Instagram un'intervista a Federica Brignone, che mostra anche delle immagini dell'azzurra durante gli allenamenti al J- Scrive oasport.it

Federica Brignone, il punto sul recupero: "Tornare a sciare in inverno, ci credo. Dopo la seconda operazione ho temuto fosse impossibile" - L'azzurra detentrice della Coppa del Mondo e campionessa iridata in gigante racconta come procede la riabilitazione a cinque mesi di distanza dall'infortunio. Segnala eurosport.it