Quando la F1 su TV8 oggi | programma qualifiche GP Azerbaijan 2025

Sabato 20 settembre, il Gran Premio di Azerbaigian di F1 manderà in scena la giornata dedicata principalmente alle qualifiche. La sessione deputata a determinare la griglia di partenza del GP domenicale, oltre a essere preceduta dal terzo turno di prove libere, avrà valenza ridotta in vista della gara. Difatti, il tracciato è storicamente favorevole a rimescolamenti di carte. I numeri non mentono. In otto edizioni, il poleman ha vinto solo due volte (Nico Rosberg nel 2016 e Valtteri Bottas nel 2019). Inoltre, il successo è stato appannaggio di chi è partito dalla prima fila solo in altre due occasioni (Lewis Hamilton 2018 e Oscar Piastri 2024). 🔗 Leggi su Oasport.it

