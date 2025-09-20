Quando gioca Sinner la prima partita a Pechino? Programma possibile alternativa tv streaming
L’attesa per rivedere Jannik Sinner in campo sta per terminare: da giovedì 25 settembre a mercoledì 1° ottobre si disputerà il tabellone principale dei China Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in programma a Pechino, in Cina. Jannik Sinner, numero 2 del mondo, sarà la testa di serie numero 1: l’azzurro, finalista lo scorso anno, perse nell’ultimo atto contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, il quale però non difenderà il titolo, avendo scelto di giocare negli stessi giorni l’ATP 500 di Tokyo. Il tabellone di Pechino sarà a 32 giocatori ed il primo turno sarà suddiviso in due giornate, tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre, così come gli ottavi di finale, spalmati tra sabato 27 e domenica 28. 🔗 Leggi su Oasport.it
