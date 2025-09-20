Quando corre Nadia Battocletti oggi Mondiali atletica 2025 | orario finale 5000 metri tv streaming

Nadia Battocletti è pronta ad affrontare una delle sfide più complicate della sua carriera, andando a caccia di un posto sul podio nella finale dei 5000 metri ai Campionati Mondiali di Tokyo 2025. La stella del mezzofondo italiano ha già realizzato una vera impresa aggiudicandosi l’argento iridato sui 10.000 metri, ma a questo punto l’obiettivo è quello di andare a medaglia anche sulla distanza più breve. LA DIRETTA LIVE DELLE FINALI DEI MONDIALI DI ATLETICA DALLE 12.00 La 25enne trentina spera di migliorare il quarto posto olimpico di Parigi nei 5000, dopo aver ben figurato in batteria dimostrando uno stato di forma ottimale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando corre Nadia Battocletti oggi, Mondiali atletica 2025: orario finale 5000 metri, tv, streaming

In questa notizia si parla di: corre - nadia

Nadia Battocletti salta la Diamond League Londra: perché non corre i 5000 e i prossimi passi

Quando corre Nadia Battocletti ai Mondiali di atletica 2025: orari 5000 e 10000 metri, programma, tv, streaming

Quando corre Nadia Battocletti oggi i 10000 metri ai Mondiali: orario, avversarie, tv, streaming

NADIAAAAAAA La concorrenza era stratosferica, ma lei non molla mai… E SI PRENDE UNA MEDAGLIAAAAAA! Battocletti è sontuoso argento mondiale nei 10.000 metri a Tokyo! NON LA FERMA NESSUNOOOOO #ItaliaTeam #WorldAthleticsCham - X Vai su X

Ai Mondiali di Atletica a Tokyo, una grande Nadia Battocletti lucida, conscia del suo valore, corre da grande campionessa la finale dei 10000 metri su pista tenendo testa a Kenya ed Etiopia che giocano di squadra spaccando il gruppo prima di metà gara. Ma l' Vai su Facebook

Quando corre Nadia Battocletti oggi nei 5000 metri ai Mondiali di atletica 2025: orario, tv, streaming; Nadia Battocletti ai Mondiali di Tokyo 2025: programma, orario e dove vedere le gare in diretta · Atletica; L'evoluzione di Nadia Battocletti da Parigi a Tokyo: l'analisi dell'esperto.

Quando corre Nadia Battocletti oggi nei 5000 metri ai Mondiali di atletica 2025: orario, tv, streaming - 000 metri, Nadia Battocletti non vuole accontentarsi e si rimette in gioco cimentandosi ... Segnala oasport.it

Quando la finale di Nadia Battocletti nei 5000 metri? Orario, tv, elenco delle avversarie - Nadia Battocletti ha superato in scioltezza le batterie dei 5000 metri e si è guadagnata il pass per la finale ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, ... Riporta oasport.it