Qualifiche F1 oggi | pole di Verstappen a Baku davanti a Sainz Sessione folle disastro Ferrari

Baku (Azerbaigian) 20 settembre 2025 - Sei bandiere rosse, quasi due ore di qualifiche. L'asfalto scivoloso dell'Azerbaigian manda tanti sogni a muro, come quelle delle Ferrari: le migliori del venerdì e solo decima e dodicesima in qualifica. A fare la pole position in una sessione così ricca di colpi di scena però è l'uomo con forse più classe di tutto lo schieramento. Max Verstappen mette la sua Red Bull davanti a tutti e al suo fianco scatterà l'ex compagno di squadra ai tempi della Toro Rosso. Male le Rosse, ma malissimo anche le McLaren: il leader mondiale Oscar Piastri va a muro come Leclerc in Q3 e partirà solo dalla nona piazza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
