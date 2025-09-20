Qualiano scuolabus abusivo | scatta il sequestro Controlli a tappeto in città
Con la riapertura delle scuole, la Polizia Municipale di Qualiano ha intensificato i controlli sui servizi di trasporto scolastico, dopo un’estate segnata da interventi mirati al contrasto dell’illegalità diffusa sul territorio. Su indicazione del Sindaco Raffaele De Leonardis, da sempre attento alle esigenze . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: qualiano - scuolabus
Qualiano, scuolabus abusivo: scatta il sequestro. Controlli a tappeto in città.