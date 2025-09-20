Quali sono i film che usciranno nel 2026 e che attendiamo con trepidazione e qualche perplessità

Metropolitanmagazine.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 non è ancora finito, e neanche la stagione cinematografica. Da Wicked-Part 2 a Bugonia, fino a Father Mother Sister Brother, che si è aggiudicato il Leone d’Oro all’ultima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia, sono molti i titoli in arrivo nelle sale nei prossimi mesi. Le attenzioni di critica e pubblico, tuttavia, sono in parte già decicate ai film del 2026, un anno che promette di essere ricco di novità e di grandi ritorni. Ma quali sono le pellicole più attese? Film in arrivo nel 2026: l’anno dei sequel. Anne Hathaway e Meryl Streep sul set de Il Diavolo veste Prada 2 Quando viene annunciato il sequel di un lungometraggio di successo, le reazioni alla notizia sono sempre due: da una parte ci sono le persone felici di poter continuare a seguire le avventure di questo o quel personaggio, dall’altra ci sono fan terrorizzati dalla possibilità che un film da loro amato venga rovinato per “allungare il brodo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

quali sono i film che usciranno nel 2026 e che attendiamo con trepidazione e qualche perplessit224

© Metropolitanmagazine.it - Quali sono i film che usciranno nel 2026 e che attendiamo con trepidazione (e qualche perplessità)

In questa notizia si parla di: sono - film

Film di supereroi da non perdere che sono veri capolavori

Film ignorati del 2020 che sono veri capolavori

Villains dei film e show DC che sono stati sorprendentemente spaventosi

Disney, l'elenco dei film in uscita nel 2026 è semplicemente senza senso; I film al cinema nel 2026; Le serie tv, i film e gli show italiani (e lo sport) che usciranno su Prime Video nei prossimi mesi.

sono film usciranno 2026Tutti i film ispirati ai videogiochi in uscita tra il 2026 e il 2027 - Ecco un breve recap di tutti i film ispirati ai videogiochi che arriveranno in sala tra il 2026 e il 2027 con le date di uscita. cinema.everyeye.it scrive

sono film usciranno 2026Annunciato un brutto rinvio per gli appassionati di videogiochi: uscirà nel 2026 - Abbiamo un altro rinvio che non farà piacere agli appassionati di videogiochi: il progetto si sposta all'anno prossimo ... Come scrive videogiochi.com

Cerca Video su questo argomento: Sono Film Usciranno 2026