Quali sono i film che usciranno nel 2026 e che attendiamo con trepidazione e qualche perplessità
Il 2025 non è ancora finito, e neanche la stagione cinematografica. Da Wicked-Part 2 a Bugonia, fino a Father Mother Sister Brother, che si è aggiudicato il Leone d’Oro all’ultima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia, sono molti i titoli in arrivo nelle sale nei prossimi mesi. Le attenzioni di critica e pubblico, tuttavia, sono in parte già decicate ai film del 2026, un anno che promette di essere ricco di novità e di grandi ritorni. Ma quali sono le pellicole più attese? Film in arrivo nel 2026: l’anno dei sequel. Anne Hathaway e Meryl Streep sul set de Il Diavolo veste Prada 2 Quando viene annunciato il sequel di un lungometraggio di successo, le reazioni alla notizia sono sempre due: da una parte ci sono le persone felici di poter continuare a seguire le avventure di questo o quel personaggio, dall’altra ci sono fan terrorizzati dalla possibilità che un film da loro amato venga rovinato per “allungare il brodo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: sono - film
Film di supereroi da non perdere che sono veri capolavori
Film ignorati del 2020 che sono veri capolavori
Villains dei film e show DC che sono stati sorprendentemente spaventosi
Gli altri film italiani in concorso sono 'Gli occhi degli altri' di Andrea De Sica, il documentario 'Roberto Rossellini, più di una vita', 'Sciatunostro' di Leandro Picarella Vai su Facebook
“La Chitarra Nella Roccia”, il film del concerto all’Abbazia di San Galgano catturato su pellicola 16mm, sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma a ottobre. Anche le canzoni sono state intrappolate in un disco (ancora non è uscito, ve lo racconteremo pre - X Vai su X
Disney, l'elenco dei film in uscita nel 2026 è semplicemente senza senso; I film al cinema nel 2026; Le serie tv, i film e gli show italiani (e lo sport) che usciranno su Prime Video nei prossimi mesi.
Tutti i film ispirati ai videogiochi in uscita tra il 2026 e il 2027 - Ecco un breve recap di tutti i film ispirati ai videogiochi che arriveranno in sala tra il 2026 e il 2027 con le date di uscita. cinema.everyeye.it scrive
Annunciato un brutto rinvio per gli appassionati di videogiochi: uscirà nel 2026 - Abbiamo un altro rinvio che non farà piacere agli appassionati di videogiochi: il progetto si sposta all'anno prossimo ... Come scrive videogiochi.com