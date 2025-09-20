Quali sono i film che usciranno nel 2026 e che attendiamo con trepidazione e qualche perplessità

Il 2025 non è ancora finito, e neanche la stagione cinematografica. Da Wicked-Part 2 a Bugonia, fino a Father Mother Sister Brother, che si è aggiudicato il Leone d’Oro all’ultima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia, sono molti i titoli in arrivo nelle sale nei prossimi mesi. Le attenzioni di critica e pubblico, tuttavia, sono in parte già decicate ai film del 2026, un anno che promette di essere ricco di novità e di grandi ritorni. Ma quali sono le pellicole più attese? Film in arrivo nel 2026: l’anno dei sequel. Anne Hathaway e Meryl Streep sul set de Il Diavolo veste Prada 2 Quando viene annunciato il sequel di un lungometraggio di successo, le reazioni alla notizia sono sempre due: da una parte ci sono le persone felici di poter continuare a seguire le avventure di questo o quel personaggio, dall’altra ci sono fan terrorizzati dalla possibilità che un film da loro amato venga rovinato per “allungare il brodo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

