Qualcuno sta davvero cercando di copiare la mente dei grandi atleti?

La mente degli sportivi conta quanto - se non di più - del corpo a livelli professionali. Lo sanno bene i molti atleti di altissimo livello che si affidano a mental coach e psicologi per sviluppare ulteriormente capacità che li possono aiutare a eccellere, fra cui quella di entrare agevolmente nel cosiddetto stato di flow. Certo, per competere ai massimi livelli di uno sport non sorprende che servano attenzione, concentrazione e precisione fuori dal comune. E in alcune discipline si sviluppano caratteristiche cognitive specifiche. Come abbiamo approfondito in questo articolo, è il caso, ad esempio, dei portieri nel calcio: uno studio della Dublin City University e della University College Dublin, pubblicato su Current Biology, ha dimostrato che questi atleti hanno una valutazione più veloce dei segnali che ricevono affidandosi solo a un singolo senso, non sempre la vista, in generale quello che fornisce più velocemente loro l’informazione su dove si dirige la palla. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

