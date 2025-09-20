Qualcuno sta davvero cercando di copiare la mente dei grandi atleti?
La mente degli sportivi conta quanto - se non di più - del corpo a livelli professionali. Lo sanno bene i molti atleti di altissimo livello che si affidano a mental coach e psicologi per sviluppare ulteriormente capacità che li possono aiutare a eccellere, fra cui quella di entrare agevolmente nel cosiddetto stato di flow. Certo, per competere ai massimi livelli di uno sport non sorprende che servano attenzione, concentrazione e precisione fuori dal comune. E in alcune discipline si sviluppano caratteristiche cognitive specifiche. Come abbiamo approfondito in questo articolo, è il caso, ad esempio, dei portieri nel calcio: uno studio della Dublin City University e della University College Dublin, pubblicato su Current Biology, ha dimostrato che questi atleti hanno una valutazione più veloce dei segnali che ricevono affidandosi solo a un singolo senso, non sempre la vista, in generale quello che fornisce più velocemente loro l’informazione su dove si dirige la palla. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: davvero - cercando
Pancione, fame e sincerità: Cecilia Rodriguez si gode ogni chilo della gravidanza e fa un primo accenno al percorso di Pma affrontato con Ignazio Moser. Ma, dice, sta cercando «le parole giuste» per parlarne davvero
- Zitta, sei davvero irritante • Non sono irritante, sto cercando di chiederle quali sono i suoi piani per Memphis - Sei davvero irritante. Non parlerò con te finché non ti darò la parola America, 2025. - X Vai su X
Stai cercando un centro per fitness dolce a Roma che sia davvero efficace, ma rispettoso dei tuoi tempi e del tuo corpo? Aquatime è più di una palestra. È un luogo pensato per le donne, con un metodo unico di aquabiking in cabina singola. ? Perfetto per Vai su Facebook
Compenso per copia privata in Italia: ecco perché paghi anche se non copi nulla (e quanto ti costerà davvero); Basta copiare con l'AI: ChatGPT e Google lanciano strumenti che costringono gli studenti a ragionare davvero. Ma funzioneranno contro la tentazione della scorciatoia?; Infinix copia l’iPhone 17 Air prima ancora che Apple lo annunci davvero.