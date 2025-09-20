Putin vuole l’escalation sa che Trump non si spenderà per Kiev la voce velenosa dal Cremlino Tajani scettico | Nessuna svolta sulla pace fino al 2026
Per mettere ancora più spalle al muro l’Ucraina, l’unica strada è l’ escalation militare. È questa la certezza cui sarebbe giunto il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riferisce Bloomberg. Anche perché – di questo è sicuro il Cremlino – gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di sforzarsi eccessivamente per appoggiare la difesa militare di Kiev. «È importante per Putin dimostrare che può aggravare la situazione», ha spiegato l’analista russa Vita Spivak. «Sta cercando di aumentare la sua influenza in vista del prossimo round di negoziati sull’Ucraina, quando e se avrà luogo». L’insistenza di Zelensky: «Servono sanzioni». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: putin - vuole
Baunov, l’analista russo dissidente: “Putin vuole la capitolazione di Kiev”
Margelletti: ”La Russia non si fermerà, Putin vuole restaurare l’impero zarista. La guerra larga si avvicina”
Ucraina, alle porte di Sumy 50 mila soldati russi: il triplo delle truppe di Kiev. “Putin ci vuole sfiancare”
Così Putin vuole intimidire l’Ue mentre spinge l’economia di guerra - X Vai su X
L'Ue vuole accelerare la caduta dell'economia di Putin per costringerlo alla pace. La Commissione presenta il 19esimo pacchetto: embargo anticipato di un anno sul gas liquefatto, nuove misure contro banche, criptovalute e flotta fantasma russa. Di David Car Vai su Facebook
Putin sceglie l’escalation | Trump non interverrà in Ucraina; Trump-Putin scintille sull’Ucraina | il Tycoon non vuole l’escalation lo zar ricorda i 700mila soldati schierati.
Putin pronto a incontrare Zelensky per porre fine alla guerra in Ucraina: "Trump lo sa" - Ucraina, Putin: "Pronto a incontrare Zelensky a Mosca, Trump lo sa" Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di essere disposto a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a patto ... Da affaritaliani.it
Trump: Putin non vuole incontrare Zelensky perché non gli piace. È lì con elezione fraudolenta - Non si piacciono, perché prima c'era un vero Presidente eletto, invece di questo ragazzo che è arrivato lì con un'elezione fraudolenta. ilgiornale.it scrive