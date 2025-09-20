Putin vuole l’escalation sa che Trump non si spenderà per Kiev la voce velenosa dal Cremlino Tajani scettico | Nessuna svolta sulla pace fino al 2026

Per mettere ancora più spalle al muro l’Ucraina, l’unica strada è l’ escalation militare. È questa la certezza cui sarebbe giunto il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riferisce Bloomberg. Anche perché – di questo è sicuro il Cremlino – gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di sforzarsi eccessivamente per appoggiare la difesa militare di Kiev. «È importante per Putin dimostrare che può aggravare la situazione», ha spiegato l’analista russa Vita Spivak. «Sta cercando di aumentare la sua influenza in vista del prossimo round di negoziati sull’Ucraina, quando e se avrà luogo». L’insistenza di Zelensky: «Servono sanzioni». 🔗 Leggi su Open.online