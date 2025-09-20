Putin testa la difesa Nato | ha avuto risposte sconfortanti

Mosca, 20 settembre 2025 – Il presidente russo Vladimir Putin sta usando i cieli dell’Europa per testare la capacità di difesa Nato. Prima il sorvolo dei droni sulla Polonia ( leggi qui )– abbattuti dalla NATO – poi i jet militari sull’Estonia, intercettati dagli italiani: in entrambi i casi, il Cremlino ha ricevuto risposte non confortanti, perché la prontezza d’intercettazione dell’Alleanza Atlantica si è dimostrata di altissimo livello. Abbattuti droni russi nello spazio aereo polacco: “Invocheremo l’articolo 4 Nato” L’episodio estone arriva a una settimana dal caso polacco, quando una raffica di 19 droni russi è entrata nello spazio aereo della Polonia durante un maxi-attacco contro l’Ucraina: Varsavia e assetti alleati hanno ingaggiato e abbattuto i velivoli senza pilota in un’operazione durata oltre sette ore, dalle 23:30 alle 06:45, costringendo diversi droni a schiantarsi o cadere in aree disabitate. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

